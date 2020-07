“Pool & Pizza” è l’imperdibile pacchetto pensato da L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina per trascorrere una domenica estiva all’insegna del relax, ma anche del divertimento e del buon gusto di una pizza verace.

L’offerta rientra nell’ambito di “Pizza in Corte”, la pizzeria all’aperto nella Corte Pergolata della struttura pensata per i weekend d’estate in cui le pizze d’autore sono protagoniste indiscusse della serata.

Il pacchetto “Pool & Pizza”, valido la domenica, comprende camera in Day-Use per una durata di 8 ore, accesso alla piscina esterna con Area Solarium e accesso all’evento Pizza in Corte (tavolo riservato in Corte Pergolata, libera scelta della pizza dal menù dedicato, coperto incluso), Free Wi-Fi, Free City Tax, ampio parcheggio riservato.

L’offerta è valida solo per le domeniche di luglio, check-in dalle ore 14.00.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp al 393/8191040 oppure telefonare allo 0828/1992328 o scrivere a reception@arabafenicespa.com.

Per conoscere tutte le promozioni de L’Araba Fenice Hotel & Resort visita il sito www.arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –