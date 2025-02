Presso la sala “don Peppe Diana” del Consiglio regionale della Campania è stato presentato il contest dedicato alle scuole, promosso dall’Osservatorio per la Geo Biodiversità, per il riconoscimento del titolo di “Custodi della biodiversità”.

L’Osservatorio, presieduto dal consigliere Tommaso Pellegrino, ha invitato tutte le scuole di ogni ordine e grado della Campania ad inviare all’indirizzo email osservatorio.biodiversita@cr.campania.it gli elaborati realizzati dagli studenti nell’ambito dei progetti di educazione ambientale, della tutela e promozione del territorio, del riuso e riciclo, dell’educazione alimentare, della promozione delle aree interne e dello sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data di lunedì 12 maggio 2025. Gli elaborati, su supporto cartaceo, digitale e video-fotografico, saranno valutati dai componenti dell’Osservatorio. I vincitori saranno premiati nella Sala del Consiglio regionale della Campania in occasione della “Giornata mondiale della biodiversità” che si terrà giovedì 22 maggio.

All’iniziativa hanno partecipato gli studenti dell’Istituto “Eugenio Montale” di Scampia, accompagnati dai loro insegnanti e dalla dirigente scolastica Paola Carnevale, premiati per le attività svolte per la conoscenza del bello e la valorizzazione del territorio. Tra i relatori la dottoressa Vincenza Vassallo, dirigente del settore Assemblea e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, Marco Marino del servizio Ufficio legislativo del Consiglio regionale, Aniello Aloia, componente dell’Osservatorio e funzionario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e Riccardo Di Novella, responsabile dell’Ecomuseo di Sassano.

“La promozione e la valorizzazione del patrimonio straordinario che abbiamo in Campania è l’obiettivo dell’Osservatorio per la Geo Biodiversità del Consiglio regionale della Campania – ha dichiarato Tommaso Pellegrino, presidente dell’Osservatorio-. Viviamo in una delle regioni più belle del mondo in termini naturalistici, ambientali e paesaggistici ed è dunque doveroso insegnare ai nostri ragazzi a conoscere l’inestimabile patrimonio affinché possano tutelarlo e difenderlo. I nostri giovani sono fondamentali custodi della biodiversità. Grazie a loro investiamo sul futuro. Abbiamo lanciato il contest ‘Custodi della biodiversità’ per riconoscere le scuole che si sono distinte in questo ambito. Siamo orgogliosi di avere una delle scuole modello della Campania, la ‘Eugenio Montale di Scampia’ che, grazie al lavoro della dirigente Paola Carnevale e delle insegnanti, porta avanti tante iniziative. E’ il volto bello di Napoli con ragazzi attenti, straordinari che hanno voglia di crescere insieme al loro territorio e vogliono vincere questa sfida”.