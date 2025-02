L’Amministrazione comunale di San Rufo, guidata dal sindaco Michele Marmo, nel suo programma elettorale ha dedicato un ampio impegno per la digitalizzazione dei servizi nel proprio territorio.

A tal proposito è stato avviato lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), il cui responsabile è Antonio Manzione, in convenzione con la Camera di Commercio di Salerno per la digitalizzazione delle procedure di avvio, modifica e cessazione delle attività economiche.

Sempre per rendere maggiormente accessibili i servizi messi a disposizione dei cittadini, l’Amministrazione fa sapere che per la mensa scolastica è attiva l’app Telemoney, attraverso la quale le famiglie possono effettuare la richiesta dei buoni pasto per i propri figli.

“La digitalizzazione è ormai un elemento imprescindibile che ci riguarda e può caratterizzare la crescita di una comunità, come anche quella di San Rufo – afferma l’assessore Maria Antonietta Aquino -. I cambiamenti inizialmente possono sembrare difficili da gestire, ma nel tempo si capirà quanto siano molto più fruibili i servizi tramite adeguati strumenti che permettono di effettuare operazioni giornaliere nel minor tempo possibile. Il nostro intento è proprio quello di facilitare i servizi ai cittadini“.