Tutela degli animali e salvaguardia dell’ambiente. Ad Eboli presentata una campagna di sensibilizzazione

Tre tappe scandiranno ad Eboli la vasta campagna di sensibilizzazione per la tutela degli animali, la salvaguardia dell’ambiente e il decoro cittadino. Una campagna che entro il prossimo maggio raggiungerà ogni angolo del territorio e coinvolgerà le scuole cittadine nell’opera di divulgazione e sensibilizzazione.

“Risultati come quello che presentiamo – ha affermato il sindaco Massimo Cariello – si raggiungono con l’impegno di tanti e la volontà amministrativa di perseguire obiettivi qualificanti, ribadendo i concetti di rispetto e di tutela. Sensibilizziamo tutti al rispetto, perché i comportamenti virtuosi vanno praticati e trasmessi ai figli. In ogni caso in bilancio abbiamo messo risorse per la sanificazione delle deiezioni canine, ma proseguiranno i controlli sul territorio. La città risponde alle nostre sollecitazioni, associazioni ed istituzioni ci sono al fianco in questa vasta opera di sensibilizzazione“.

Il primo step sarà “Progetto Scuola”, per la sensibilizzazione degli studenti, coinvolgendo il mondo scolastico e le famiglie. Si passerà poi a “Se mi ami davvero, registrami”, un’azione di sensibilizzazione all’applicazione di microchip che avverrà in forma assolutamente gratuita. Quindi “Chi raccoglie semina civiltà”, una tappa per sensibilizzare ai comportamenti virtuosi nel campo delle deiezioni canine.

“Questa Amministrazione si mostra ancora una volta sensibile alla tutela degli animali, alla salvaguardia dell’ambiente ed al decoro cittadino – ha affermato il consigliere comunale Giuseppe Piegari – E’ l’Amministrazione che ha già emanato un regolamento per il trattamento degli animali nei circhi ed il divieto dei botti. Eboli è nell’albo d’oro dei Comuni sensibili alla tutela degli animali, un risultato che qualifica tutti, ottenuto dopo un lungo lavoro anche della commissione consiliare presieduta dal consigliere Pierluigi Merola“.

Un tema sentito, al punto che alla presentazione hanno partecipato il responsabile del settore ambiente, Cosimo Polito, amministratori e rappresentanti delle associazioni e degli organismi istituzionali. “Tutto questo è possibile grazie al supporto degli uffici – ha sottolineato l’assessore Emilio Masala – ed alla collaborazione di Asl, associazioni animaliste, Guardie Zoofile e di tutte le associazioni che ci affiancano. Ringrazio tutti, anche gli stessi cittadini senza la cui collaborazione non si possono raggiungere traguardi ambiziosi“.

