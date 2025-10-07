Disavventura per una turista che aveva deciso di partecipare alla raccolta di castagne tra Ceraso e Mandia.

La donna è caduta in un burrone profondo circa 50 metri perciò è stato necessario l’intervento dei sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania che hanno provveduto a soccorrerla.

La turista è stata trasportata all’ospedale “San Luca” per curare le contusioni riportate a causa della caduta. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ieri mattina si è registrato un altro incidente, questa volta nei boschi di Salento dove un raccoglitore di funghi di Nocera è scivolato cadendo poi da un muretto.