Truffe agli anziani. A Potenza un incontro informativo organizzato dai Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha avviato in campo nazionale l’iniziativa rivolta a tutelare le fasce deboli ed in particolare gli anziani vittime del reato di truffa.

Il Comando della Legione Carabinieri Basilicata ha disposto dei servizi finalizzati alla prevenzione del fenomeno ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, attraverso i Comandi di Compagnia competenti per i territori di Acerenza, Lagonegro, Melfi, Potenza, Senise, Venosa e Viggiano sta svolgendo, oltre all’azione di controllo del territorio, anche una campagna informativa destinata agli anziani.

Nei giorni scorsi presso il salone dei Congressi dell’Università della Terza Età si è tenuto un incontro con la cittadinanza organizzato dai Carabinieri.

Il Maggiore Gennaro Cascone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza, alla presenza del Presidente Unitre di Potenza Silvio Aprea e di altre associazioni del Capoluogo, si è rivolto ai presenti indicando le modalità attraverso le quali vengono attuate le truffe. Il Maggiore Cascone, in conclusione, ha fornito consigli mirati affinché gli anziani possano difendersi dalle subdole metodologie utilizzate dai truffatori per introdursi in casa.

Al termine dell’iniziativa, i partecipanti hanno acquisito consapevolezza di quella che è la “sicurezza partecipata’’ ovvero quella sicurezza utile al fine di prevenire i reati e pronta a promuovere, in modo sempre più proficuo, l’indispensabile collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Tra i consigli dell’Ufficiale, dispensati anche mediante un opuscoletto realizzato dall’Arma dei Carabinieri, si ricordano quello di non aprire a sconosciuti, non tenere in casa oggetti preziosi o denaro, non farsi distrarre per strada da sconosciuti, creare un buon vicinato e non fare confidenze al telefono e non farsi raggirare da un semplice tesserino di riconoscimento.

Tra i consigli forniti dai Carabinieri anche quello di contattare il pronto intervento 112 o recarsi personalmente presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

