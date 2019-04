Scontro tra due auto sulla Cilentana nei pressi di Ceraso. Ferita una donna

Un incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 430 Cilentana nei pressi dello svincolo di Ceraso.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Doblò con a bordo un 43enne di Marina di Camerota e quattro ragazzi si è scontrata con una Ford Fiesta con a bordo una 29enne di Montano Antilia.

Fortunatamente i ragazzi a bordo della Fiat Doblò non hanno riportato alcuna ferita e hanno proseguito subito dopo il loro viaggio verso il campo di calcio che li attendeva.

Necessario invece è stato l’intervento dei sanitari dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle ferite riportate dalla donna che era alla guida della Ford Fiesta.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del Capitano Mennato Malgieri, dei Carabinieri della Stazione di Pisciotta e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno sgomberato la strada per evitare notevoli disagi alla circolazione delle auto in entrambi i sensi di marcia.

– Maria Emilia Cobucci –