Truffatore scovato a Battipaglia finisce in carcere.

È quanto accaduto nei giorni scorsi: nei pressi dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” l’uomo, battipagliese, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Donato Recchia.

Il 60enne è riuscito ad eludere per sette mesi gli effetti di una condanna in via definitiva per truffa emessa dal Tribunale di Torino.

In seguito era stato emesso l’ordine di carcerazione dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura del capoluogo piemontese.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato condotto a Fuorni.