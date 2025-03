Dramma nella notte a Roccadaspide.

Una donna di 39 anni, di nazionalità indiana, è precipitata dal balcone situato al quarto piano della sua abitazione finendo rovinosamente al suolo. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

Ad accorgersi della tragedia è stata la figlia di 13 anni, che ha trovato il corpo esanime della madre ed ha allertato i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte della vittima.

Pare che il marito della donna al momento dell’accaduto non si trovasse in casa poiché era fuori zona per lavoro. Sul luogo della triste vicenda sono giunti anche i Carabinieri della locale Stazione ai quali sono state affidate le indagini del caso. Da una prima ricostruzione pare possa essersi trattato di un gesto volontario da parte della donna.

Sgomento nella cittadina dove la 39enne era conosciuta e benvoluta. Lascia il marito e due figlie.