Truffatori beccati nel potentino grazie a una rapida segnalazione fatta ai Carabinieri.

E’ successo ieri a Muro Lucano, dove due malfattori hanno agito traendo in inganno una donna di 75 anni. Con la solita scusa di un familiare in difficoltà un uomo del napoletano di 54 anni e un rumeno di 22 anni hanno richiesto all’anziana una somma di denaro per evitare “spiacevoli conseguenze legali”.

La malcapitata spaventata per l’accaduto e ignara di essere vittima di una truffa è caduta nel tranello e ha consegnato oltre 4000 euro in contanti. A far scattare l’allarme sono stati i familiari della signora, i quali hanno chiamato i Carabinieri della locale Stazione denunciando l’accaduto.

I militari si sono immediatamente messi sulle tracce dei farabutti riuscendo in poco tempo ad intercettarli a bordo di un’auto che è risultata a noleggio. Una volta fermati è scattata la perquisizione e sono stati trovati con oltre 6000 euro in contanti. La somma denunciata dall’anziana le è stata prontamente restituita, si indaga invece per risalire alla provenienza del restante denaro.

I truffatori, già con precedenti, sono stati arrestati in attesa di misure da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, impegnato quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto di questi reati, raccomanda la massima attenzione e invita a chiedere subito aiuto alle Forze dell’Ordine. Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole attraverso la prevenzione.

Un plauso ai militari dell’Arma è giunto direttamente dal sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro, il quale nel ringraziare i Carabinieri della locale Stazione per il celere e ottimo lavoro ha rivolto anche l’invito ai cittadini a rivolgersi immediatamente alle Forze dell’Ordine in caso di richieste sospette.