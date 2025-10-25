Una gara ad alta intensità quella andata in scena al Pala San Rufo tra lo Sporting Sala Consilina e l’Active Network Viterbo, due formazioni che puntano a essere protagoniste nella parte sinistra della classifica.

Un match che fin dalle prime battute ha fatto capire che avrebbe regalato emozioni agli oltre 600 spettatori presenti sugli spalti per seguire questa sfida avvincente che avrebbe potuto consentire il primato in classifica, complice il turno di riposo della capolista Feldi Eboli.

E le cose sembrano mettersi bene per i ragazzi del tecnico Felipe Conde: dopo meno di 4 minuti Arillo trova la rete che porta in vantaggio lo Sporting. La gara resta vibrante con rapidi cambi di fronte e con i due portieri Perez per i laziali e Fiuza per i salesi diventano protagonisti di interventi prodigiosi, ma l’estremo di casa al minuto 8’30” è costretto a incassare la rete del pareggio firmata da Block.

Lo Sporting al minuto 11 si trova con l’uomo in meno per due minuti per l’espulsione di Arillo, incappato nella seconda ammonizione, decisione duramente contestata dai salesi. Nonostante l’inferiorità i ragazzi di Conde reggono l’urto e si va avanti fino a trenta secondi dalla fine della prima frazione quando un’azione insistita di Carlos Delmestre mette Vidal in condizioni di trovarsi in piena area per battere a rete, ma viene atterrato: l’arbitro indica il dischetto e lo stesso Vidal realizza la rete del 2-1 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa il ritmo resta elevato e ancora una volta sono i portieri i veri protagonisti, in particolare Perez che, però, deve capitolare per la terza volta al minuto 11 grazie alla rete di Vidal che griffa la sua doppietta e porta sul 3-1 i gialloverdi, in casacca nero oro per l’occasione.

Il doppio vantaggio dura poco più di 40 secondi perché Degan accorcia le distanze rendendo ancora più avvincente il finale. Lo Sporting Sala Consilina prova il nuovo allungo ma dopo una doppia conclusione, prima di Vidal e poi di Delmestre, è l’Active a partire in rapido contropiede e a quattro minuti dal suono della sirena Cesaroni finalizza in modo vincente la ripartenza e firma il 3-3. A questo punto Conde chiama il time out e gioca con Vidal, portiere di movimento, per provare l’allungo decisivo ma si arriva al suono della sirena senza che il risultato muti e il match si chiude 3-3.

Un po’ di amarezza in casa dello Sporting Sala Consilina e nelle parole del presidente Giuseppe Detta, che punta l’indice sull’insufficiente direzione arbitrale che ha sollevato le proteste non solo della panchina ma anche dai tifosi che hanno più volte contestato le decisioni adottate dai direttori di gara. Lo Sporting sale a 10 punti e rimane al secondo posto al pari della Meta Catania.

Per i gialloverdi neanche il tempo di meditare che martedì torna in campo per la Coppa Divisione. I ragazzi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta saranno impegnati in Calabria sul campo del Soverato, formazione di A2 Élite. La gara secca per il passaggio del turno avrà inizio alle ore 20.