Truffa un’anziana in Calabria ma viene fermato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dalla Polizia Stradale. E’ quanto accaduto nelle scorse ore sul tratto tra Lauria e Lagonegro dove si è conclusa un’importante operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia un truffatore proveniente dal napoletano.

Poche ore prima l’uomo, mettendo in atto la classica truffa del finto avvocato e del finto Maresciallo dei Carabinieri, avrebbe raggirato una 90enne della provincia di Cosenza riuscendo a portarle via denaro e oggetti preziosi.

La malcapitata anziana ha ricevuto una telefonata in cui un sedicente avvocato le ha raccontato di un incidente causato dal figlio e della necessità di pagare una somma per evitargli problemi.

In seguito, alla porta di casa della donna si è presentato un finto Maresciallo per riscuotere soldi e gioielli. Dopo essersi accorta di essere caduta nel tranello l’anziana ha allertato i Carabinieri i quali, grazie ad un preciso identikit del truffatore e ai dettagli della sua auto, hanno diramato un appello alla Polizia Stradale per effettuare mirati controlli lungo l’A2, arteria che con molta probabilità sarebbe stata usata per la fuga.

E così è stato. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro sono prontamente riusciti ad individuare l’auto sospetta e a fermarla. A bordo hanno trovato circa 2000 euro in contanti oltre a vari oggetti preziosi, probabile provento delle truffe, e documenti falsi. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.