Pesante sconfitta per lo Sporting Sala Consilina nel derby in chiave playoff con la Sandro Abate Avellino che si impone con il netto punteggio di 5-2.

Una sconfitta che non ammette scusanti per i gialloverdi. Un buon inizio nel quale nei primi due minuti crea due buone occasioni con il capitano Carducci e con Edelstein, ma in entrambi i tentativi l’estremo avellinese Parisi compie due prodigiosi interventi e mantiene la porta inviolata. Da questo momento entra in scena la formazione irpina del tecnico Basile, che alla prima occasione passa: al 4’30” errore in fase di copertura di Igor, non si fa pregare Di Luccio per mettere alle spalle di Fiuza e sbloccare il derby.

I salesi accusano il colpo e per qualche minuto sembrano sbandare rischiando anche di subire il raddoppio, poi una sterile reazione vede Vidal, Edelstein e Igor provarci senza esito e forse nel momento migliore degli uomini di Cipolla al 12’52” la Sandro Abate con il pivot Gui va sul 2-0 e con questo punteggio si chiude la prima frazione.

Nella ripresa dopo 5’ Edelstein riapre i giochi con un colpo di testa e supera Parisi per il 2-1, parziale che resiste soltanto 10 secondi, il tempo necessario a Kenji per mettersi in proprio e firmare il tris.

Sporting Sala Consilina in bambola e dopo altri 4 minuti e mezzo lo scatento Gui griffa la sua doppietta e cala il poker per la formazione irpina. Il Sala Consilina ha l’opportunità di accorciare per effetto del tiro libero ma Vidal spreca malamente, invece non sbaglia Pina che approfitta della porta sguarnita per mettere a segno il pokerissimo. Serve solo per le statistiche la seconda rete di Edelstein che trasforma il tiro libero. Il suono della sirena mette fine a una gara da dimenticare per il club salese.

Volti scuri tra i dirigenti, in particolare il presidente Giuseppe Detta che ha lasciato l’impianto prima della conclusione. Si ritorna in campo venerdì 14 febbraio al Pala San Rufo dove arriva la corazzata L84. Fischio d’inizio alle ore 20.30.