Truffa del gasolio ai danni di un commerciante di Battipaglia. In manette 65enne di Padula

Un 65enne di Padula è stato arrestato dalla Guardia di Finanza Comando Gruppo di Eboli .

L’uomo, come riporta “Il Mattino”, utilizzando documenti falsi è riuscito a spacciarsi per il titolare di un’azienda del Vallo di Diano ed ha ordinato e ottenuto 9000 litri di gasolio da un commerciante di carburanti di Battipaglia per l’ammontare di 18mila euro. Il tutto senza pagare.

Il commerciante ha così sporto denuncia e i Finanzieri hanno avviato subito le indagini e individuato il truffatore.

Il 65enne, nel frattempo, stava mettendo a segno un’altra truffa ordinando gasolio da un’azienda situata a Fondi, in provincia di Latina. I Finanzieri si sono spacciati per i dipendenti dell’azienda mentre stavano per consegnare il gasolio all’uomo. In seguito è scattato l’arresto.

L’uomo molto probabilmente ha rivenduto il gasolio a prezzi concorrenziali.

In corso le indagini per tentare di individuare gli acquirenti del gasolio.

– Claudia Monaco –