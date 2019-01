Trovato in casa con marijuana e hashish. Arrestato 42enne di Grumento Nova

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano nel tardo pomeriggio di ieri hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di Grumento Nova, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, hanno trovato, abilmente nascosto, un involucro in cellophane contenente 50 grammi di hashish oltre a raccoglitori in vetro, alluminio e plastica con all’interno circa 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione di servizio rientra nel quadro delle attività preventive e repressive fatte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza sull’intero territorio di competenza al fine di contrastare il fenomeno.

L’arresto di ieri è il quarto in ordine di tempo, dopo quelli eseguiti dai Carabinieri delle Stazioni di Vaglio Basilicata e Bella, nonché dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Potenza, tra il 9 ed il 19 gennaio, che hanno consentito di sequestrare circa 150 grammi di droga, denaro, quale provento dell’attività di spaccio, e materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

– Annamaria Lotierzo –