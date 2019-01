Domani a Salerno l’incontro “Provincia ecosostenibile. Il futuro è presente” per la tutela dell’ambiente

Domani, mercoledì 23 gennaio, alle ore 11.00, presso il salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà l’incontro dal titolo “Provincia ecosostenibile. Il futuro è presente”.

Parteciperanno il Presidente della Provincia Michele Strianese, il consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici e al Grande Progetto “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali, comparti 3, 6, 7” Vincenzo Servalli, il consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale, Protezione Civile e Grande Progetto “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali, comparti 1, 2, 4, 5” Pasquale Sorrentino, il consigliere provinciale con delega all’Ambiente Antonio Giuliano, e il dirigente del Settore Ambiente Angelo Cavaliere.

“L’incontro è rivolto ai sindaci e agli amministratori del nostro territorio, ma anche ai cittadini e agli organi di stampa che vogliono essere informati – dichiara il Presidente Strianese – e ha lo scopo di condividere le iniziative finora messe in campo dalla Provincia di Salerno, anche in sinergia con la Regione Campania, a tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, soprattutto in merito alla depurazione delle acque, con relativo impatto positivo sia sociale che ambientale sulle nostre comunità. I consiglieri provinciali Sorrentino, Servalli e Giuliano, supportati dal dirigente Angelo Cavaliere, spiegheranno i risultati del lavoro svolto in questi anni dalla Provincia, che in sinergia con gli Enti locali, il mondo accademico, le istituzioni e le forze dell’ordine ha saputo fare rete, per una ricaduta economica su tutto il nostro territorio, e in particolare sui nostri giovani, sugli operatori turistici”.

A margine dell’incontro saranno distribuite le copie del volume, con supporto informatico, “Atlante delle opere di difesa della costa e delle infrastrutture portuali in provincia di Salerno” realizzato dalla Provincia di Salerno – Settore Ambiente, Servizio di difesa e tutela delle acque.

– Annamaria Lotierzo –