Trovato con cocaina, marijuana e crumble, 21enne in manette a Salerno.

E’ l’esito di alcuni controlli, disposti dal Questore Giancarlo Conticchio, svolti nei giorni scorsi dagli agenti della Sezione Volanti per il contrasto allo spaccio di droga.

Il ragazzo è stato fermato dagli agenti in via Marchiafava, nella zona orientale, tra Mariconda e Sant’Eustachio. Sottoposto ad una perquisizione, il 21enne è stato trovato con alcune dosi di droga.

Gli agenti si sono così spostati presso l’abitazione del 21enne: qui sono state trovate altre dosi di droga (circa 30 grammi), circa 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione.

Oltre a cocaina e marijuana, il giovane disponeva anche di crumble, un estratto dell’hashish ad alto contenuto di cannabinoidi.

Per lui è scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato posto ai domiciliari.