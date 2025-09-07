Si è tenuta ieri sera a Vallo della Lucania la finale della 22ª edizione di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la competizione di bellezza nata per incoronare ogni anno la reginetta tra le ragazze in gara.

Miss Cilento, da sempre, punta a valorizzare le tante ragazze che sognano di diventare modelle, anche solo per un giorno, e attraverso loro promuovere il territorio e la Dieta Mediterranea, vero leit motiv del concorso.

A ricevere il titolo di più bella per il 2025, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II, è stata la 16enne Sara Vicinanza, di Battipaglia.

Sara con il suo fascino ha già incantato pubblico e giuria in numerosi concorsi, in molti dei quali è stata anche vincitrice. Attualmente frequenta il percorso di studi in Relazioni Internazionali per il Marketing, ambito che rispecchia il suo interesse per le dinamiche globali, la comunicazione e l’economia. È una ragazza ambiziosa e determinata, qualità che coltiva mettendosi in gioco quotidianamente per portare avanti i suoi interessi. È appassionata di sport, pratica infatti sia il calcio che attività in palestra.

Nutre inoltre un profondo interesse per il mondo della moda, che considera una forma di espressione personale e creativa. Ciò le consente di portare ogni volta in passerella la sua vera essenza. Così anche in questa competizione è riuscita a distinguersi conquistando un nuovo titolo.

“Indossare la corona e la fascia di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni è per Sara motivo di grande orgoglio: un riconoscimento che non premia solo l’aspetto esteriore, ma anche la sua personalità, i suoi valori e il suo modo di essere” ha affermato Sara Vicinanza, la quale ha poi ringraziato Lino Mirardi, patron dell’evento che negli anni ha rappresentato un trampolino di lancio per molte delle partecipanti, tra le quali ricorda Claudia Torchia (Miss Cilento 2020) che è stata protagonista nella fiction Don Matteo su Rai 1 con l’attore Raoul Bova.

“Vogliamo continuare a regalare emozioni, vogliamo continuare a mettere in luce le bellezze del nostro territorio, vogliamo che si parli del Cilento e del Vallo di Diano, dei Templi di Paestum, della Certosa di Padula, dell’Acropoli di Velia, delle Grotte di Pertosa, dell’Oasi di Morigerati e delle Gole del Bussento, della Spigolatrice di Sapri, del Castello Aragonese di Castelnuovo Cilento, della Valle delle Orchidee di Sassano, del Santuario del Gelbison, dei Capelli di Venere di Casaletto Spartano, dell’Arco Naturale di Palinuro, del Museo diocesano di Vallo della Lucania e della Dieta Mediterranea” ha affermato.