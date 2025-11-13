Sorpresi con la droga all’uscita dell’autostrada di Battipaglia, due pusher in manette.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, hanno arrestato i due cittadini battipagliesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un’attenta attività investigativa i pusher, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, 50enni, sono stati individuati e fermati a bordo di un’auto mentre tornavano dall’hinterland partenopeo. Il successivo controllo ha consentito di scoprire e sequestrare un involucro contenente 19 dosi di cocaina, per un peso di circa 20 grammi.

Su disposizione del P.M. di turno gli indagati sono stati sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.