Si ribalta con l’auto tra Montesano e Casalbuono. Ferito
Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla strada tra Montesano sulla Marcellana e Casalbuono.
È accaduto questa mattina ad un 69enne di Casalbuono che per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Panda ribaltandosi sull’asfalto.
Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica dalla postazione di Padula. Dopo gli iniziali soccorsi hanno trasportato il ferito all’ospedale di Polla.
Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per le operazioni di soccorso e i Carabinieri per i rilievi del caso.