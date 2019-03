Trovati con eroina e cocaina pronte per essere spacciate. Arrestati due uomini ad Albanella

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato, nel comune di Albanella, il 30enne pregiudicato D.C. e il 49enne G.G., anch’egli pregiudicato, in quanto responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un viavai di giovani notato nei pressi dell’abitazione del 49enne. Il successivo intervento degli agenti ha consentito di trovare, in casa e in disponibilità di entrambi gli indagati, circa 14 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, oltre a un bilancino digitale ed un’ingente somma di denaro ritenuta provento dello spaccio. Parte della droga era già confezionata in singole dosi.

I due sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha ordinato gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno.

– Paola Federico –