Tromba d’aria si abbatte su Salerno. Tanta paura e danni nella zona orientale della città

Attimi di paura questa mattina a Salerno, quando una tromba d’aria si è abbattuta nella zona orientale della città.

Già dal tardo pomeriggio di ieri l’intera città è stata interessata da temporali che sono durati poi tutta la notte, accompagnati da un forte vento.

La tromba d’aria è partita dal mare e ha raggiunto la terra ferma provocando danni a palazzi, attività commerciali e automobili parcheggiate, abbattendo diversi alberi nel quartiere di Torrione.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che insieme alla Polizia Municipale hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e sono al lavoro per rimuovere gli alberi divelti dalla forza della tromba d’aria. Al momento fortunatamente non si registrano feriti, solo tanta paura tra i cittadini.

– Rosanna Raimondo –