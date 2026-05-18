Si è svolta ieri al Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina la quarta edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano” organizzata dall’Associazione 21 Passi.

In scena ben 180 ballerini e ballerine provenienti non solo dal Vallo di Diano ma anche da Napoli, Vietri, Salerno e Oliveto Citra, che si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni.

A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo guidata da un giudice d’onore d’eccezione, l’étoile internazionale Raffaele Paganini, icona della danza mondiale. Accanto a lui sono tornati i giurati storici della manifestazione Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato inoltre il ritorno a casa di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di “Amici”.

La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell’Associazione Monte Pruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Oltre alle prestigiose borse di studio, quest’anno la rassegna ha introdotto tre nuovi importanti riconoscimenti: i Premi Talento “Sponsor” offerti, tra gli altri, da DFL Lamura e Aeffe Service.

Ecco tutti i premi della quarta edizione assegnati dalla giuria:

PREMIO TALENTO donato dagli SPONSOR dal valore di 150 euro

Premio Talento DFL Lamura: Sport Zone di Sala Consilina

Premio Talento Aeffe Service: Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia

Premio Talento Amato Team: Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana

PREMI “BORSA DI STUDIO FEDERICA TROPIANO”

Miglior Gruppo (Borsa di studio di 1.200 euro): Lu Danse di Sala Consilina

Miglior Passo a due (Borsa di studio di 500 euro): A Passi di Danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli

Miglior Assolo (Borsa di studio di 250 euro): House of Dance di Vietri sul Mare

PREMIO 21 PASSI assegnato dai membri dell’Associazione 21 Passi

Vincitrice: Giorgia Fernicola/Lu Danse (Sala Consilina)

Anche quest’anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un’opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. Il pubblico caloroso e la straordinaria carica di energia hanno reso speciale ogni singolo momento della giornata. Presenti anche il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

“Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili – ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione 21 Passi – La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l’Associazione Monte Pruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L’appuntamento è alla prossima edizione, per continuare a danzare nel ricordo di Federica”.