Ladri in azione nel pomeriggio di ieri a Picerno.

Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno preso di mira una villetta situata nel centro abitato: una volta dentro sono riusciti a sradicare e a portare via una cassaforte di grosse dimensioni.

Durante la fuga, però, i ladri hanno perso la cassaforte che è rimasta in strada.

I malintenzionati hanno dovuto lasciarla lì per potersi dileguare, il tutto, infatti, è accaduto alla presenza di alcuni passanti che hanno allertato il 112.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il bottino sia rimasto interamente all’interno della cassaforte.