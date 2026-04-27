Si è insediato il Procuratore della Repubblica di Salerno Raffaele Cantone.

Questa mattina si è svolta la cerimonia per l’immissione in possesso davanti al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale salernitano. Presente anche il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.

Ex Procuratore di Perugia e già presidente dell’ANAC, magistrato esperto, è noto per la lotta alla camorra e la gestione di indagini complesse.

Cantone si è detto “felicissimo ed emozionato di poter tornare a lavorare nelle mie terre. Sono andato via dalla Campania 19 anni fa e con grande umiltà cercherò di capire la situazione per mettermi subito al lavoro. Giusto che un territorio così complesso vada conosciuto a fondo. Sicuramente lavorerò in continuità con Giuseppe Borrelli, ma ci sarà la mia impronta”.

Tra i temi citati il caporalato e l’immigrazione: “Proveremo ad utilizzare gli strumenti che le norme di prevenzione antimafia prevedono per lo sfruttamento della manodopera”.