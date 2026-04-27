Menzione d’onore per il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula alla 26^ edizione di ScienzAfirenze, il grande evento organizzato da Diesse Firenze dedicato alla divulgazione scientifica che si è svolto il 22 e 23 aprile a Firenze.

Gli alunni selezionati delle classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4Q, 3Q, 5A, 5B, 5C, accompagnati dai docenti Benedetta Luisi, Vincenzo Lobosco ed Enza Paradiso, hanno vissuto un’esperienza totalizzante e impareggiabile. Quest’anno l’evento era dedicato al tema “Nuovi e vecchi strumenti per indagare i fenomeni in natura. Il laboratorio tra tradizione e innovazione”.

I ragazzi hanno dovuto dare vita, in laboratorio, ad un progetto di natura scientifica sul tema di questa edizione, accompagnato da una tesina esplicativa dell’esperienza. Gli alunni della classe IV B (Gaia Carone, Michele Curcio, Paola Dattero e Giovanni De Riggi), guidati dalla docente Enza Paradiso, hanno conquistato la Menzione d’Onore per la tesina “Il linguaggio segreto della luce. Tra fisica e percezione”. L’obiettivo del progetto premiato era condurre un’indagine sulla natura della luce, partendo dall’osservazione di fenomeni naturali, per formulare ipotesi, riprodurle in laboratorio, fare grafici e interpretarli in modo da confrontare i risultati teorici con quelli sperimentali. Il modello dell’ottica geometrica adottato per studiare la propagazione della luce è stato “trapiantato” nel presente analizzando un modulo fotografico e il sensore RGB di un cellulare, scoprendo che scattare una foto equivale ad una complessa operazione di filtraggio e conversione elettrica delle stesse onde luminose. Hanno anche costruito uno spettrometro digitale. Quanto realizzato è stato illustrato pubblicamente.

Degni di nota tutti i progetti realizzati: “Il linguaggio segreto della luce. Tra fisica e percezione” della classe IV B, “Il tempo nel tempo: cronache di una misura inafferrabile” dellaclasse IV D (Vittorio Emanuele Gavini, Giovanni Bianculli, Gaetano Giella, Giuseppe Isoldi), “Vedere le stelle” della classe IV C (Erika Casale, Ivan Garone, Walter Luisi), “Biogas. Dal fenomeno naturale al dato misurabile” della classe IV Q (Dante Michele Biancamano, Vincenzo Ferro, Carmine Moccia, Domenico Santini), “E luce fu! Passato e presente” della classe IV A (Marianna Amorena, Enza Pia Cibelli, Ciro Improta, Valeria Petrizzo) e della classe III Q (Agnese Costa, Delia Maria D’Addessio), “Inseguendo i percorsi luminosi” della classe V A (Giovanni Coiro, Gabriel Antonio Baccelliere, Johana Calabrese, Gaia Racamato), della classe III Q (Anna Laura Grandino, Francesca Paola Stanzione), “Mezzo timone a dritta!” della classe V B (Elivra Di Santi, Chiara Priore, Maria Grazia Vassallo), “Come nasce una foto: tra chimica e tecnologia” della classe V C (Giuseppe Arnone, Francesco De Luca, Giovanni D’Alessio, Diego Manuel Rofrano).

Le congratulazioni agli alunni sono state espresse dalla Dirigente scolastica Paola Migaldi, che ha commentato: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Con la vostra eccellenza avete già iniziato a costruirlo. Ed ai miei colleghi docenti una Menzione Speciale per aver reso tutto ciò possibile”.