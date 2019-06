Nuova Giunta e consiglieri di opposizione dimissionari a Marsicovetere, a meno di due settimane dal voto. Da una parte il sindaco Marco Zipparri che, dopo il largo consenso ricevuto, ha già deciso i membri della nuova Giunta che amministrerà il Comune di Marsicovetere, con Villa d’Agri e Barricelle. Dall’altra parte le dimissioni dei consiglieri di minoranza, Giannangelo Briglia e Isabella Faustini.

Per la Giunta, insieme a Zipparri, sono stati nominati assessori: Giuseppe Molinari (vice sindaco con delega alle opere pubbliche, ambiente e territorio), Gina Ielpo (cultura e istruzione), Patrizia Teresa Bruno (politiche sociali, welfare, sostenibilità e solidarietà sociale) e Michele Varalla (sport e politiche giovanili). Zipparri ha fatto sapere che i primi passi per la nuova Amministrazione riguarderanno la collaborazione con la Regione per tentare di attivare il “Punto Nascita” all’ospedale di Villa d’Agri, oltre a creare un tavolo di discussione per quanto riguarda il petrolio.

Rinunce invece tra i banchi della minoranza. Giannangelo Briglia, candidato sindaco per la lista civica “Per Marsicovetere”, e Isabella Faustini, la seconda eletta consigliera della lista perdente con 269 preferenze, non siederanno più in consiglio comunale. Entrambi, membri della precedente Giunta comunale, hanno presentato le dimissioni, spiegando che la decisione nasce da motivi personali, familiari e per un insieme di cause che non permettono di portare a termine, con la giusta serenità, il compito affidato dai cittadini.

Restano tra i banchi dell’opposizione Antonia Marsicano e Giuseppe Varallo, mentre rientreranno i primi due non eletti, Gianluigi Giampietro e Giovanni Vita.

– Claudio Buono –