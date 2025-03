Il Liceo Scientifico del “Pomponio Leto” di Teggiano, impegnato con alcuni suoi studenti nella semifinale internazionale dei “Giochi Matematici” presso l’Università degli Studi di Potenza, ottiene la qualificazione alla fase finale che si terrà nella sede dell’Università “Bocconi” di Milano nel prossimo mese di maggio.

La gara, giunta alla sua 32ª edizione, è articolata in quattro fasi nelle quali i concorrenti sono di fronte ad un certo numero di quesiti che devono risolvere in un determinato arco di minuti. Il Polo Liceale “Pomponio Leto” ha partecipato anche quest’anno ad una competizione che vede l’Istituto Superiore di Teggiano in prima linea da oltre dieci anni.

“Il confronto è sempre positivo – ha dichiarato la Dirigente scolastica Maria D’Alessio – perché mette in evidenza capacità e competenze e rende consapevole ciascuno dei limiti che vanno superati e degli studi che vanno ulteriormente approfonditi. Una gara è palestra dell’intelligenza, ambiente di reciprocità che dà all’ingegno miglior metodo di studio e di perfezionamento. Tutti i discenti del Leto non hanno fatto altro che confrontarsi con sè medesimi perché hanno vissuto anche quest’esperienza come occasione importante di vita, nella prospettiva di un futuro scolastico e lavorativo che, fin da ora, richiede la messa in pratica di saperi e conoscenze precisi, aggiornati e validi“.

Tre sono gli studenti che hanno conquistato il diritto di partecipare alle finali presso l’Università lombarda. Si tratta di Silvia Rosciano della III A, classificatasi al 1° posto, di Francesco D’Alvano della II A del Liceo Scientifico, classificatosi al 3° posto nella categoria L1 e di Felice Viceconte, frequentante la classe IV A del Liceo Scientifico che, nella categoria L1 Plus, si è classificato al 1° posto. Gli studenti sono stati accompagnati dalle professoresse Angela Bevilacqua ed Elisabetta Lavecchia.