Fuori la canzone “Non dirmi che vai” di Angelo Masullo, in arte Amasu, di Montesano sulla Marcellana.

Angelo sin da bambino ha sognato di affermarsi nel panorama musicale, scegliendo così di seguire studi nell’ambito e ricercando la sua identità da artista. Ha trovato il suo stile nelle note rock e pop, su cui vertono i suoi primi brani, scritti e prodotti nel suo studio.

Il suo ultimo lavoro nasce dalla voglia di far comprendere a chi l’ascolta che una storia d’amore andata male insegna a non aver paura di restare soli, il tutto su un ritmo incalzante.

“‘Non dirmi che vai’ racconta la sensazione e la paura di perdere la persona che si ama, è un passaggio che percorre una storia d’amore appena finita e l’incertezza sul fatto che forse non sia finita per sempre, è quello che almeno una volta tutti noi abbiamo provato. Racchiude il dolore dal punto di vista della persona che ha perso (che ha paura di restare sola) e che cerca e vuole convincersi che ci sia ancora una strada da percorrere insieme. ‘Non dirmi che vai’ ha sonorità allegre in contrasto con le parole tristi, quindi anche per chi l’ascolta si è cercato di creare un mix di emozioni che possano variare con l’ascolto della canzone” ha spiegato Angelo.

Il brano è disponibile su tutti gli store digitali, Spotify, Apple music e Youtube.

CLICCA QUI per ascoltarlo.