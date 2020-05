Tre pusher sono stati sorpresi sulla Litoranea tra Battipaglia ed Eboli dalla Guardia di Finanza di Eboli.

I finanzieri hanno sequestrato in tutto una cinquantina di grammi di droga, tra hashish e marijuana, già confezionata e pronta per essere veduta. Alla vista dei militari i tre hanno provato a nascondere la droga tra gli alberi della pineta, ma sono stati subito scoperti.

I pusher, come riporta “Il Mattino“, sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori sono al lavoro per accertare se si tratta di un’organizzazione malavitosa locale.

– Paola Federico –