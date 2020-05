Spaccio di droga ad Eboli. La Polizia scopre piantagione di marijuana in un terreno a Campolongo

Una piantagione di marijuana in un terreno abbandonato a Campolongo. 50 sono le piante scoperte dalla Polizia di Stato di Battipaglia.

Le piante, come si legge su “La Città di Salerno“, avevano raggiunto l’altezza di un metro e mezzo ed erano quasi pronte per l’essiccazione. Per l’irrigazione veniva prelevata, senza autorizzazione, acqua da una canaletta del Consorzio di Bonifica del Sele.

I poliziotti ora indagano su chi ha avuto cura per mesi della piantagione e si sospetta di pusher che detengono il controllo dello spaccio sulla Marina di Eboli.

– Paola Federico –