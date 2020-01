Un 40enne di Sanza e un 34enne di Montesano sulla Marcellana sono rimasti coinvolti in un incidente, la scorsa notte, nei pressi di Caserta.

I due autisti viaggiavano verso Sud sull’Autostrada A1 nei pressi di Capua quando hanno sospettato un guasto all’autobus. Scesi dal pullman per verificare, pur posizionando il triangolo di segnalazione, sono stati scaraventati a terra da un camion che sopraggiungeva. Nell’impatto gli autisti sono rimasti feriti.

Il 40enne di Sanza lavora da tempo per un’azienda di autolinee ed è sposato a Caselle in Pittari mentre il 34enne di Montesano, della frazione di Magorno, è in servizio da qualche mese.

Gli autisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale di Caserta.

Sulle dinamiche dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine.

– Ornella Bonomo –