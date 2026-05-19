Negli ultimi anni il monopattino elettrico è passato da semplice “moda urbana” a vero mezzo di mobilità quotidiana. Economico, pratico, veloce. Ma insieme alla diffusione è cresciuta anche la necessità di regole più precise. Ed è proprio qui che molti cittadini stanno iniziando a trovarsi in difficoltà. Le novità introdotte dalla Legge n. 177/2024 stanno infatti cambiando profondamente il settore: casco obbligatorio, targhino identificativo, assicurazione RC e nuove sanzioni stanno trasformando il monopattino in un mezzo sempre più assimilato agli altri veicoli della mobilità moderna. Il problema è che, come spesso accade quando entrano in vigore nuove procedure, il rischio di confusione è altissimo.

Casco obbligatorio: la prima svolta

Dal 14 dicembre 2024 il casco è diventato obbligatorio per tutti, non più soltanto per i minorenni. Una misura nata per aumentare la sicurezza, soprattutto considerando il numero crescente di incidenti registrati nelle città italiane. Molti però ignorano che il casco deve essere omologato, con marchio CE e standard EN 1078. Non basta quindi “qualsiasi casco”.

Il targhino: la novità che cambia davvero tutto

La vera rivoluzione, però, è quella del targhino identificativo obbligatorio dal 17 maggio 2026. Per la prima volta il monopattino entra concretamente in una logica amministrativa simile a quella già conosciuta per gli altri mezzi di circolazione. Ed è qui che entrano in gioco gli studi di consulenza automobilistica. Molti cittadini immaginano ancora lunghe file, procedure complicate o difficoltà nel comprendere documentazione e modalità operative. In realtà il legislatore ha previsto che il rilascio possa avvenire non solo presso la Motorizzazione Civile, ma anche tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati. Tradotto in termini pratici: meno burocrazia per il cittadino, maggiore assistenza, maggiore rapidità. Perché spesso il vero problema non è “fare una pratica”, ma capire come farla correttamente evitando errori, sanzioni o perdite di tempo.

Arriva anche l’assicurazione obbligatoria

Dal 16 luglio 2026 entrerà inoltre in vigore l’obbligo di assicurazione RC per i monopattini privati. E il tema diventa ancora più delicato. Molti utilizzatori continuano a percepire il monopattino come un semplice dispositivo ricreativo, sottovalutando le conseguenze economiche di un eventuale incidente. Ma senza copertura assicurativa, un danno causato a un pedone o a un altro veicolo può tradursi in richieste economiche anche molto pesanti. Per questo motivo sarà fondamentale non solo “avere una polizza”, ma scegliere quella corretta in base all’utilizzo reale del mezzo.

Le multe possono essere molto elevate

Le nuove norme prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per assenza di targhino, assicurazione o utilizzo irregolare del mezzo. A questo si aggiunge un altro aspetto spesso sottovalutato: in caso di violazioni o incidenti, gli errori documentali possono complicare ulteriormente la posizione del conducente.

La mobilità cambia: serve anche assistenza

Il monopattino non è più soltanto un fenomeno “smart” o giovanile. Sta entrando sempre più nel sistema della mobilità regolamentata. E quando la mobilità cambia, cambia anche il ruolo della consulenza.

Per questo motivo affidarsi a uno studio specializzato significa oggi avere un punto di riferimento concreto per:

informazioni corrette sulle nuove norme;

rilascio del targhino;

supporto documentale;

assistenza sulle coperture assicurative;

chiarimenti su obblighi e sanzioni.

Perché la differenza, molto spesso, non la fa soltanto la regola. La fa sapere come applicarla correttamente.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla Delegazione ACI – Agenzia Ricciardone Srl di Sala Consilina alla sede in via Santa Maria della Misericordia o scrivere ad agenziaricciardonesrl@gmail.com