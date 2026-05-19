Per l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni inizia un nuovo mandato per la direzione dell’Area Protetta.

Dopo l’iter di selezione e la trasmissione della terna dei candidati il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto n. 156 del 15 maggio ha ufficializzato la nomina del dottor Romano Gregorio per la Direzione dell’Ente e delle Aree Marine Protette annesse.

Il Direttore, in continuità con i precedenti incarichi, assumerà un mandato quinquennale, con l’obiettivo di proseguire e implementare le linee programmatiche di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione turistica che da sempre contraddistinguono il Parco.

Gregorio sarà chiamato ad affrontare sfide importanti per il territorio, lavorando in stretta sinergia con il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Ente e con le istituzioni locali. Tra le priorità della nuova gestione vi sono la promozione del turismo esperienziale, della mobilità lenta, il potenziamento dei cammini e delle ciclovie e il sostegno alle eccellenze agroalimentari e culturali dell’area.