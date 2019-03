Tragico scontro tra due auto a Battipaglia. Perde la vita una donna

Ancora strade macchiate tragicamente di sangue nella provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, si è verificato un drammatico incidente tra Battipaglia e Bellizzi in via Belvedere.

Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 L e una Toyota Aygo si sono violentemente scontrate. A bordo della Toyota viaggiavano una 79enne con la figlia 57enne di Olevano sul Tusciano. Quest’ultima ha purtroppo perso la vita a causa dell’impatto.

La madre, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. A bordo della Fiat 500 L un’altra donna, anch’essa rimasta lievemente ferita e trasportata al Pronto Soccorso.

La salma della sfortunata 57enne è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà decidere se effettuare l’autopsia.

Sul posto per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del drammatico incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –