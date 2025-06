Tragico incidente stradale ieri sera ad Eboli.

Per cause da accertare, una moto, con in sella un noto ristoratore del posto e la compagna, e un’auto, condotta da un giovane, si sono scontrate lungo la SS18, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

Le condizioni di Giovanni Damato, di 55 anni, sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Qui purtroppo il suo cuore ha cessato di battere nonostante tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. La donna invece è stata trasferita all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Capitano Greta Gentili.