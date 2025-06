Al via in Basilicata la campagna “Partecipiamo tutti alla costruzione del Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2026-2030”, un’iniziativa che invita cittadini, operatori del settore, enti e associazioni a contribuire attivamente alla definizione delle scelte sanitarie e sociali per i prossimi anni.

“Crediamo fortemente che un Piano sanitario non debba essere scritto da pochi per molti ma con molti e per tutti – sottolinea l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico –. Vogliamo raccogliere idee, osservazioni e proposte da chi vive ogni giorno la realtà dei servizi sanitari e sociali, da chi li organizza, da chi li utilizza, da chi ha a cuore il benessere delle nostre comunità. Questo è il momento giusto per far sentire la propria voce”.

Fino al 30 settembre sarà possibile consultare le linee di indirizzo per la stesura del Piano (in allegato al presente comunicato) e inviare il proprio contributo di idee all’indirizzo email pianosanitario@regione.basilicata.it. Per permettere una corretta gestione dei contributi, nella mail è necessario indicare i dati anagrafici, la professione, un recapito telefonico e un indirizzo mail. I contributi privi di queste informazioni non potranno essere presi in considerazione.

“È una sfida ambiziosa – aggiunge Latronico – ma solo partendo dall’ascolto autentico possiamo disegnare un Piano che sia davvero vicino ai bisogni reali delle persone. Ci aspettiamo partecipazione, passione e visione. Ogni contributo sarà prezioso. L’invito è rivolto a tutti: cittadini, professionisti della salute, caregiver, amministratori locali, associazioni, realtà del terzo settore e ogni persona che voglia contribuire a costruire una sanità pubblica più equa, accessibile e vicina”.