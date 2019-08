Tragico schianto sull’A2 tra Eboli e Campagna. Perde la vita un uomo siciliano, due feriti gravi

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 39,600 in direzione Sud tra gli svincoli di Eboli e Campagna.

Per cause in corso di accertamento un furgone Citroen Berlingo ha perso il controllo andando violentemente a sbattere contro le barriere. Nell’impatto ha perso la vita un uomo originario della Sicilia, mentre altri due che erano a bordo del veicolo sono rimasti gravemente feriti. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati in ospedale.

Sembrerebbe che i tre stessero rientrando da Roma verso la Sicilia per le ferie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli, il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità del tratto interessato dalla tragedia e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

Il traffico ha subito una serie di rallentamenti.

– Chiara Di Miele –