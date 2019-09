Tragico schianto sulla Cilentana nella galleria di Prignano. Un morto e due feriti

E’ costato la vita ad un uomo il tragico incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio all’interno della galleria di Prignano Cilento al km 118 lungo la Strada “Cilentana”.

Per cause in corso di accertamento un’automobile ed un pick-up si sono violentemente scontrati. Nell’impatto ha perso la vita sul colpo il conducente del pick-up, mentre sono rimaste gravemente ferite le due persone a bordo dell’auto che sono state trasportate d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano Fabiola Garello. Presente anche il personale dell’Anas per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza.

– Chiara Di Miele –