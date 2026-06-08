E’ Adele Amoruso il nuovo sindaco di Campagna. A decretarlo è stato il secondo turno elettorale di ballottaggio che si è svolto ieri e oggi.

Amoruso ha ottenuto il 52% dei consensi degli elettori residenti contro lo sfidante Livio Moscato. Per la prima volta la città di Campagna ha scelto un Sindaco donna.

“Da domani saremo a lavoro per Campagna, sarò il Sindaco di tutti, basta divisioni” ha dichiarato a margine della vittoria elettorale.

Il Comune di Campagna ha vissuto tre mesi di commissariamento dopo la sfiducia al precedente primo cittadino Biagio Luongo.