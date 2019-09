Tragico incidente in moto a Sassano. Perde la vita 35enne

Tragico incidente questa sera a Sassano nei pressi del cimitero comunale.

Un 35enne di Padula ma residente a Sassano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua motocicletta schiantandosi tragicamente sull’asfalto.

Per il giovane centauro a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto.

Intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri della locale Stazione e quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal Capitano Davide Acquaviva, che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

Lascia la moglie e la piccola figlia.

– Chiara Di Miele –