Tragico incidente tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania. Automobilista perde la vita
Tragico incidente stradale in serata sulla SS18 tra Vallo della Lucania e Cuccaro Vetere.
Un 77enne di Montano Antilia, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che si è ribaltata.
Per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania.
In seguito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “San Luca” dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.
Saranno i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania a ricostruire la dinamica del drammatico incidente che ancora una volta macchia di sangue la Statale Tirrena Inferiore.