Sorpresi da Carabinieri nei pressi di un supermercato ad Atena Lucana con merce rubata nello zaino.

I militari hanno trovato i due giovani all’esterno e hanno allertato i proprietari dell’attività. Dall’inventario degli scaffali e dai controlli delle telecamere di sicurezza presenti nell’esercizio commerciale è stato constatato che erano stati sottratti profumi, prodotti cosmetici e cioccolate.

Per i due dunque sono scattate le manette.