È una comunità scioccata e stretta nel dolore quella di Polla che piange la tragica scomparsa di Marco Grimaldi, il centauro deceduto in seguito ad un incidente stradale a Castrocucco di Maratea.

Il 47enne, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto che poi ha preso fuoco in seguito allo schianto. Troppo gravi le ferite riportate, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Chi lo conosceva lo ricorda come un grande lavoratore, infatti il 47enne era imprenditore edile, e un uomo dedito alla famiglia. Una persona perbene e buona che ha fatto sempre prevalere il senso di amicizia e accoglienza. Le due ruote: una passione forte e intensa, il filo conduttore di tutta una vita, che purtroppo gli è stata fatale. Infatti, pare proprio che sabato sera stesse ritornando da un raduno di moto a Praia a Mare quando si è verificato lo schianto.

Tanti i messaggi di cordoglio non appena si è diffusa la notizia che ha scosso l’intero paese lasciando un vuoto incolmabile. “Il Sindaco, il Consiglio comunale e la comunità pollese tutta si raccolgono commossi intorno alle famiglie Grimaldi- Berardi tragicamente colpite dalla dolorosa scomparsa del caro Marco – le parole del sindaco Massimo Loviso – Nel preannunciare la proclamazione del lutto cittadino nel giorno della celebrazione del rito funebre, si esprimono alla moglie Maria Rosaria, alla figlia Barbara, ai genitori, ai fratelli, ai familiari e agli amici le più accorate condoglianze”.

La salma attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Lagonegro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

