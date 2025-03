Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte a San Pietro al Tanagro.

Lungo via Della Sorgente una Lancia Ypsilon guidata da un 21enne di Sant’Arsenio è uscita fuori strada, per cause da accertare, andando a finire contro un muretto.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del 118.