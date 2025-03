“I furti sono certamente in aumento, a macchia di leopardo sul territorio provinciale, quindi non uniforme, e riguardano l’intera regione”.

È quanto afferma il Prefetto di Salerno Francesco Esposito in merito all’ondata di furti che sta colpendo il territorio provinciale.

“I furti sono già oggetto di costante attenzione delle Forze di Polizie e per contrastarli sono stati attivati servizi straordinari lungo le principali vie di collegamento – ha affermato – Dallo studio del fenomeno è emerso che il 60/70% dei furti è attribuibile a gruppi provenienti da fuori provincia. Per questo un controllo mirato sulle vie d’accesso ha già portato all’arresto e all’intercettazione di diverse bande attive sul territorio”.

Il tema dei furti in abitazione, si ricorda, sarà al centro di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata per mercoledì 12 marzo, alla quale parteciperanno i sindaci del Vallo di Diano.

“Oltre alla criminalità reale – ha aggiunto Esposito – esiste anche un problema di percezione della sicurezza. Per affrontarlo, è fondamentale il dialogo con le amministrazioni comunali e l’adozione di iniziative come il controllo del vicinato. Questo strumento, a differenza delle ronde permette di rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni”.

Categorico infine il Prefetto: “Le ronde no, sono vietate, pericolose per il cittadino che lo espongono a rischi ed interferiscono con l’attività delle Forze dell’Ordine. Il controllo del territorio è e deve restare un compito esclusivo delle Forze di Polizia, e lo stanno svolgendo con efficacia “.