Tragico incidente a Potenza. Il cordoglio del Presidente Bardi per la giovane Linda Catalano

Dopo il tragico incidente stradale che sabato mattina è costato la vita a una ragazza di Potenza sulla SS 658, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi interviene per esprimere il suo cordoglio per la morte della 24enne Linda Catalano.

“Un evento drammatico che ha lasciato nello sconforto l’intera comunità, incredula per la perdita di una persona amata da tutti – afferma Bardi -. Gli attestati di stima e di affetto che le sono stati rivolti in queste ore di sconforto raccontano di una donna speciale che ha trasmesso, attraverso il suo sorriso e la sua dolcezza, le virtù della bontà e dell’altruismo“.

Linda era impegnata come volontaria nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Potenza: “La sua dedizione verso gli altri, il suo amore per i più bisognosi sono i tratti più belli di una personalità che annunciava grandi cose. Un esempio di umanità sana e pulita per tutti noi“.

“Il vuoto lasciato nella comunità sarà incolmabile, come inconsolabile sarà il dolore dei genitori che hanno perso il loro fiore più bello. Non sarà facile per loro proseguire nel cammino della vita, ma son sicuro che la loro Linda li saprà condurre con il suo amore guidandoli dall’alto” conclude Bardi.

Linda viaggiava in compagnia di un uomo a bordo di una Mercedes GLA che è uscita fuori strada finendo incastrata nel guardrail. Nell’impatto la ragazza ha perso la vita mentre l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118.

