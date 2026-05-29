Tragedia sulla strada ieri pomeriggio a Paterno, piccolo centro della Val d’Agri.

Un uomo del posto alla guida della sua Fiat Panda, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada ribaltandosi. L’incidente si è verificato sulla strada che dal campo sportivo del paese conduce in montagna.

Purtroppo per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del 118, e ha perso la vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per effettuare i rilievi che saranno utili a ricostruire la dinamica della tragedia.