Tragedia sfiorata ad Eboli. Crolla impalcatura in pieno centro, un operaio ferito

Tragedia sfiorata ieri in pieno centro ad Eboli. Un ponte levatoio è improvvisamente crollato in via Madonna del Soccorso. Un operaio è rimasto ferito, mentre un secondo manovale non ha riportato alcun danno.

Nel crollo del ponte, scivolato dal terzo piano e fermatosi al primo, il lavoratore avrebbe urtato una ringhiera riportando ferite alla testa e alla schiena.

La ditta che stava svolgendo i lavori è gestita da un consigliere comunale che, venuto a conoscenza dell’accaduto, si è precipitato sul posto insieme alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’intera area, nel frattempo rimasta chiusa al traffico pedonale e veicolare.

Il ponte è stato sequestrato.

– Paola Federico –