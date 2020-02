Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Salerno.

Un 49enne è caduto nel vuoto dal balcone della sua abitazione al primo piano. Il fatto è avvenuto in via Fratelli del Mastro, nei pressi dello stadio Vestuti.

L’uomo, fortunatamente, è precipitato sul tettuccio di un’auto in sosta che ha così attutito l’impatto. Il 49enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –